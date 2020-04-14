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عدن - ياسمين التهامي - اعدام بطريقة وحشية بعبوة ناسفة" المليشيات تقوم بأعدام الشيخ القبلي امام منزلة في محافظة البيضاء !

أعدمت ملیشیا الحوثي بطریقة وحشیة، أحد الوجاھات القبلیة في محافظة البیضاء،

بعد ساعات من اختطافھ.

وقالت المصادر إن الملیشیا اختطفت الشیخ عبدالله احمد عبدالله المرزوقي، أحد مشایخ

ووجھاء قبیلة آل مرزوق، أمس الاثنین، من أمام منزلھ واقتادتھ إلى أحد مواقعھا في

منطقة طحیلة بمدیریة مكیراس.

وأضافت المصادر أن " دوي انفجار سمع في المنطقة بعد ساعات من اختطاف الشیخ

القبلي، وعلى الفور ھرع الأھالي إلى المكان لیتفاجئوا بالشیخ مرمیا على الارض وھو

مضرجاً بدمھ بعد أن تمت تصفیتھ من قبل الملیشیات عبر تفجیر عبوة ناسفة، مزقت

جسده .

وأعادت الجریمة إلى أذھان أبناء محافظة البیضاء الجریمة التي ارتكبتھا الملیشیات

الانقلابیة في یولیو 2016 وإعدامھا أربعة من مشایخ قبیلة ال عمر بمدیریة ذي ناعم

بطریقة وحشیة.



وكانت عناصر من الملیشیا الحوثیة قد أقدمت في 31یولیو 2016 بدعوة كلا من

الشیخ أحمد صالح العمري ونجلھ الشیخ صالح أحمد صالح العمري والشیخ محمد احمد

العمري، والشیخ صالح سالم بنھ من منازلھم في مدیریة "ذي ناعم" بحجة التفاوض

معھم حول تأمین الطریق العام.

وبعد ثلاثة أیام عثر أحد رعاة الغنم على جثامین المشائخ الأربعة في أحد مجاري السیل

بأحد الودیان بمدیریة الملاجم، بعد ان تم تصفیتھم وإعدامھم من قبل الملیشیا الانقلابیة

من مسافة صفر بطریقة بشعة.

جديد اب برس

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