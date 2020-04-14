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عدن - ياسمين التهامي - عاجل كوارث صنعاء" بعد تحذيرات الارصاد الجوية للمواطنين" شاهد الكوارث التي شهدتها جنوب العاصمة عصر اليوم الثلثاء ومناشدة السكان المتضررين تفاصيل !

أفادت مصادر محلیة في العاصمة صنعاء بھطول أمطار غزیرة في الأحیاء الجنوبیة

للعاصمة صنعاء عصر الیوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر غزارة الأمطار في أحیاء دار سلم والحثیلي وحزیز وبیت بوس

وشارع تعز .

ویأتي ھذا بعد تحذیرات أطلقھا المركز الوطني للأرصاد الجویة للمواطنین في

محافظات یمنیة عدة بھطول أمطار غزیرة خلال الأیام القادمة.

وجدیر ذكره أن الأحیاء الجنوبیة للعاصمة شھدت أمس الاثنین أمطارا غزیرة وتدفق

سیول كبیرة أدت إلى جرف العدید من السیارات وتضرر العدد من المنازل الأمر الذي

أصاب السكان في الأحیاء الجنوبیة لصنعاء بالقلق من الأمطار الغزیرة جديد اب برس Advertisements ​

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