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عدن - ياسمين التهامي - قرار عاجل بشأن الجيش السعودي من ولي العهد .. محمد بن سلمان بستثناء هذة الوحدة العسكرية!

جديد اب برس Advertisements ​ ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، مجلس الشورى بإصدار قرار يخص عناصر الجيش السعودي المشاركين في حرب اليمن. ونصَّ قرار "الشورى" الذي جاء بتوجيه محمد بن سلمان، باستثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات "إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس". ومن المقرر أن يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد القرار الصادر عن "مجلس الشورى"، والذي يعد مكافأة غير مسبوقة للجيش السعودي.

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