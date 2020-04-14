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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? شاهد..كيف ظهر شاب يمني قبل إعدامه بدقائق من قبل مليشيا الحوثي ! جديد اب برس Advertisements ​ ل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة لشاب يمني قبل إعدامه بدقائق من قبل مليشيا الحوثي. وقالت مصادر مطلعة لـ " اب برس " أن المليشيا أعدمت الشاب جهاد الحاج، صباح أمس الأحد، بعد اختطافه من محافظة الحديدة عام 2017. وأشارت المصادر الى أن المليشيا اتهمت جهاد الحاج بقتل صابط حوثي عينته مديرا لأمن الحديدة، يدعى حسين دهمان. واغتيل دهمان الذي عينته المليشيا مديرا لأمن المحافظة في2017 في ظروف غامضة.

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