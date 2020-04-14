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الأمطار"يحدث لأول مرة في تاريخ عدن..صورة !

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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020?

الأمطار"يحدث لأول مرة في تاريخ عدن..صورة !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 صباح اليوم سوق القات بالضبة والمفتاح في مديرية صيرة بالعاصمة عدن. وتم نقل السوق إلى منطقة السيلة القريبة من البنك الأهلي . ونشر الزميل مختار محمد حسن مجموعة صور توضح السوق المغلق والسوق الجديد. واختتم متسائلا مارأيكم بكل ماحصل في ظل قرارات منع بيع القات وإغلاق الأسواق والحضر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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