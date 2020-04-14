شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار"يحدث لأول مرة في تاريخ عدن..صورة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? الأمطار"يحدث لأول مرة في تاريخ عدن..صورة ! جديد اب برس Advertisements ​ صباح اليوم سوق القات بالضبة والمفتاح في مديرية صيرة بالعاصمة عدن. وتم نقل السوق إلى منطقة السيلة القريبة من البنك الأهلي . ونشر الزميل مختار محمد حسن مجموعة صور توضح السوق المغلق والسوق الجديد. واختتم متسائلا مارأيكم بكل ماحصل في ظل قرارات منع بيع القات وإغلاق الأسواق والحضر.

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