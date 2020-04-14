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صنعاء - ياسمين الخيامي - قوات امنية تبباغت الجميع وتطرد عائلة الزنداني من السكن..شاهد كيف ظهر ابن الزنداني ذليلا وخانعا وهو يتوسل للجميع عدم طرد عائلته( صورة )



اقتحمت قوة أمنية ظهر يوم الثلاثاء منزل نائب رئيس هيئة الاركان العامة السابق اللواء صالح الزنداني وقامت بطرد أسرته من منزلها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .

وقال نجل صالح الزنداني إن قوة أمنية ومدرعات داهمت المنزل وقامت بطردهم من المنزل بقوة السلاح وفقا لصحيفة عدن الغد .

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وأشار الزنداني إلى أن أسرته طردت إلى خارج المنزل مناشدا السلطات السلطات والجهات المعنية بالتدخل لحماية أسرته.

ويوم الأحد، اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي منزل نائب وزير التعليم الفني، الكائن في حي السيلة التجاري بمدينة الشيخ عثمان شمالي شرق عدن، ونهبت محتوياته.