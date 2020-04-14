الأرصاد يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول خلال اليومين القادمين

حذر مركز الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في عدة محافظات يمنية.



جاء ذلك بعد ساعات من غرق شوارع العاصمة صنعاء بمياه الأمطار وانهيار وتضرر عدد من المنازل، ووفاة مواطنين.



وقال المركز في نشرة تحذيرية باللون الأصفر، إن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد، التي قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.



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ومن المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً، أمطاراً غزيرة، وستمتد شرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية وكذلك على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وفق الحالة الرصدية.ودعا مركز الأرصاد المواطنين بعدم العبور في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.وهطلت يوم الإثنين أمطار غزيرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها استمرت عدة ساعات وتدفقت السيول بشكل غير مسبوق على المدينة ما أدى إلى وفاة شخصين وإجلاء عشرات الأسر من منازلها إثر انهيار وتضرر عدد منها وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات.