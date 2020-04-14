المليشيا في إب تستغل "كورونا" وتفرج عن سجناء قضايا قتل عمد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
إب - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية إستغلال جائحة "كورونا"، وذلك من خلال الإفراج عن سجناء بقضايا قتل مقابل الزج بهم في جبهات القتال الحوثية.
وكشفت مصادر مطلعة عن صفقة بين قيادات حوثية وعدد من السجناء في إصلاحية السجن المركزي بمدينة إب، من أصحاب قضايا القتل العمد، قضت بالإفراج عنهم مقابل العمل مع مليشيا الحوثي، وآخرين لدفع مبالغ مالية كبيرة، في إستغلال من المليشيا لجائحة "كورونا".
المصادر أفادت أن المليشيا الحوثية أستغلت وباء كورونا، حيث جرت الصفقة بين العشرات من السجناء وبين المليشيا، منذ أسابيع، وقضت بالإفراج عنهم مقابل المشاركة في جبهات القتال الحوثية.
وتحدثت المصادر عن إفراج المليشيا الحوثية لقرابة 200 سجين من أصحاب قضايا القتل العمد، ولا تزال المفاوضات جارية مع سجناء آخرين لذات الأهداف التي من أجلها الإفراج عن السجناء خلال مارس الماضي، بذريعة مواجهة "كورونا".
المصادر أضافت أن من بين المفرج عنهم من أصحاب قضايا القتل، سجناء دفع أهاليهم مبالغ مالية كبيرة لقيادات حوثية عليا مقابل الإفراج عنهم، تحت ذريعة مكافحة "كورونا".
وفي ذات الوقت تواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب، خطف الالاف من المواطنين في سجونها المختلفة، وترفض الإفراج عنهم، رغم الوقفات الإجتجاجية لأهاليهم والمناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم في ظل مخاوف من إنتشار وتفشي وباء "كورونا".
وتواصل المليشيا الحوثية إستغلال الوباء لفرض جبايات مالية وإتاوات تفرضها على التجار والمواطنين بحجة مواجهة "كورونا"
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