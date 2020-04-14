السيول تجرف شخصين في ريمان إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

إب - الخليج 365

جرفت سيول الأمطار فتى وطفلة في محافظة إب، وسط اليمن، حيث شهدت أمطار غزيرة بعدد من مديريات المحافظة.



وأكدت مصادر محلية أن سيول الأمطار في منطقة ريمان بمديرية ريف إب جرفت شاب وفتاة، في ظل تحذيرات من الإقتراب من مجاري وممرات السيول.

وبحسب المصادر فإن السيول جرفت "ابراهيم عبدالله البعداني" والفتاة "براءة أحمد حمود الطير"، واللذان ينتميان إلى قرية "شاكان" بعزلة "ريمان" في مديرية ريف إب شرق محافظة إب.

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وعثر الأهالي على جثتي الفتى والطفلة في منطقة سائلة وادي الجنات بقرية المساجيد.

واشتكى مواطنون بمدينة إب إنسداد العبارات وعدم وجود أي دور لمكاتب الأشغال في المديريات لفتح عبارات السيول.

وشكا أهالي منطقة مفرق ميتم، بمدينة إب، انسداد عبارات في مفرق ميتم ومناطق بعد مفرق ميتم، من إنسداد أحد أهم العبارات هناك وخروج الماء من فوق الجس نتيجة عملية الإنسداد.

وفي مدينة شبان جنوب مدينة إب، شكا سكان ومواطنون انفجار المجاري المرتبطة بأصحاب المحلات التجارية والتي طفحت في الشارع، وهددتهم بكارثة بيئية وانتشار للأمراض والأوبئة