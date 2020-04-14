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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: أوامر ملكية صارمة من الملك سلمان واستنفار كبير وغير مسبوق في مستشفيات السعودية وبيان رسمي عاجل يكشف التفاصيل



شرعت المستشفيات السعودية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا الأحد، بتوزيع ماء زمزم على المرضى. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “واس” بأن “قرارا اتخذ بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن مصابي الفيروس خلال فترة علاجهم”. وقالت في بيان لرئاسة شؤون الحرمين: “وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فيروس كورونا (كوفيد – 19)”. وقالت: “يأتي توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فيروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم”. أوامر ملكية صارمة من الملك سلمان ولماء زمزم، قيمة كبيرة لدى المسلمين، وعادة ما يشربونه على أمل الشفاء من أمراض أو التبرك به، حيث وردت عدة أحاديث نبوية في فضله منها، “ماء زمزم لما شرب له”، و”خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم”. وأعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة السعودية بتعافي 44 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد 805 حالة، في حين سجلت 6 وفيات جديدة. وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت الاثنين تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع. وأوضح مصدر مسؤول في الداخلية السعودية أن “من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما (الغرامة المالية، السجن)”. وأكد المصدر أنه سيتم بدء العمل بهذه الإجراءات في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين. وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت الأحد، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا. أوامر ملكية صارمة من الملك سلمان وأهابت الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

