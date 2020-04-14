إفشال أكبر مخططات الحوثيين بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مخططا حوثياً كبيرا شرقي مديرية الحشاء بمحافظة الضالع.



وأفاد مصدر عسري، بأن مليشيات الحوثية حشدت عددا كبيراً من المقاتلين ودفعت بهم لاستحداث ثكنات عسكرية جديدة في جبل المصيوح والثوخب ومربع القشاع، على الحدود الغربية لبلدة حجر، ومديرية قعطبة.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المليشيات تأتي بهدف إعاقة تقدم القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية نحو معسكر المشواس وجبال الحشاء الإستراتيجية غربي محافظة الضالع.

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وأكد المصدر، أن وحدات القوات المشتركة رصدت تحركات المليشيات منذ الوهلة الأولى، وعززت تواجدها بالخطوط الأمامية لجبهات القتال المشتعلة هناك، وتعاملت حسب قواعد الإشتباك مع عدد من الحملات الميدانية التي نفذتها المليشيات بالأيام القليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، تبادلت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المشتركة اشتباكات متقطعة مع عناصر المليشيات بجبهات شرقي الحشاء، في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة قصف منازل السكان والمدنيين في قرى المشاريح والمرياح وقروض غربي بلدة حجر بالضالع، مستخدمة المدفعية ومضادات الطيران والعيارات النارية الأخرى.

وسادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر على تفاصيل أجواء الموقف العسكري بجبهة "الجب" الاستراتيجية بقعطبة، وهي حالة خيمت على الأجواء اليوم في مواقع الأزارق، جنوب غربي الضالع.

وشهدت جبهات الضالع على الحدود الشمالية والغربية للمحافظة تغيرا نسبيا في حالة الموقف العسكري الذي رافقته اندلاع اشتباكات متقطعة وحالة من الحذر الشديد.

يذكر أن المعارك المستمرة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ومسلحي مليشيات الحوثي شمال وغربي الضالع، تدخل عامها الثاني، بالوقت الذي تشتد فيه وتيرتها في ظل مواصلة القوات المشتركة تقدمها صوب مدينة دمت والعود بالجهة الشمالية، والحشاء وماوية على الحدود الغربية للمحافظة