أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

لواء شبام ينفذ الحملة التوعوية التحذيرية للوقاية من فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473437/ مليشيا الحوثي تستحدث معسكرا تدريبا في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/473445/ قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/473450/ أهالي الصحفيين المختطفين يوجهون رسالة إلى مناصري حرية الرأي والتعبير في العالم https://www.elyamnelaraby.com/473455/ Advertisements منظمة "رايتس رادار" ترفض أحكام الإعدام الحوثية بحق 4 صحافيين https://www.elyamnelaraby.com/473458/ سيول الأمطار تغرق صنعاء وسقوط ضحايا https://www.elyamnelaraby.com/473466/ البحسني: وجهنا لجنة جمع التبرعات بتحويل مبلغ 150 ألف دولار للعالقين في مصر والهند والأردن https://www.elyamnelaraby.com/473469/ تعرف على وصفات الخبراء لوقاية الاقتصاد اليمني من وباء "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/473478/ تدشين حملة رش لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة في رخية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473483/

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