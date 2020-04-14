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تدشين حملة رش لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة في رخية بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

تدشين حملة رش لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة في رخية بحضرموت

متابعات_ الخليج 365

"برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية رخية ،دشن فريق وعي التطوعي كالأحد، حملة رش لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة بالمديرية ضمن الإجراءات الإحترازية من تفشي وباء .

 

وقد استهدفت الحملة التي استمرت على مدى يومين تعقيم الجوامع والمساجد والمحلات التجارية والمرافق الصحية والأماكن العامة للحفاظ على سلامة المواطنين في هذه الأماكن التي تشكل مكاناً للتجمعات العامة.

 

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وأكد رئيس فريق وعي التطوعي بالمديرية الأستاذ/فارس بلكسر أن الحملة تندرج في إطار الحملات الوقائية التي ينفذها فريق وعي التطوعي بالمديرية لحماية المواطنين من وباء كورونا.

 

مشيراً إلى أهمية الحملة في تعقيم مواقع التجمعات العامة كأجراءات وقائية من هذا الوباء الخطير.

 

شاكراً كل الداعمين والمتعاونين مع الفريق في تنفيذ اعماله وانشطته المختلفة.

 

وتأتي هذه الحملة ضمن الأنشطة والجهود التي يقوم بها فريق وعي التطوعي بالمديرية للوقاية من تفشي وباء كورونا

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