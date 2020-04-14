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عدن - ياسمين التهامي - الجنس مقابل الاجار" ملاك عقار يستغلون جائحة فيروس كورونا،حيث أن الكثير لا يستطيعون دفع إيجار السكن. تفاصيل !

زاد معدل العاطلين في ولاية هاواي الأمريكية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أن الكثير لا يستطيعون دفع إيجار السكن.

وكشفت تقارير إن الأمر وصل إلى أن بعض مُلّاك العقار هناك أصبحوا يطلبون الجنس من النساء مقابل السكن بدلاً من طلب المال. جديد اب برس Advertisements ​ وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا من ارتفاع كبير في عدد الأمريكيين الذين سيقدمون طلبات الحصول على إعانة بطالة.

وقال إيان شيبردسون من مركز بانثيون "ماكرو_إيكونوميكس" لأبحاث الاقتصاد "مهما كان العدد سيكون مخيفا".

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