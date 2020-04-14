شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل "الجوازات السعودية" تعلن رسميا تجديد جميع العاملين في السعودية باستثناء هذه المهنة والرعب يسيطر على كل المغتربين..والداخلية السعودية ترحل 3 الف مغترب بالقوة وتستعد لترحيل 200 الف شخص.. وتدخل دولي عاجل لانقاذهم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل "الجوازات السعودية" تعلن رسميا تجديد جميع العاملين في السعودية باستثناء هذه المهنة والرعب يسيطر على كل المغتربين..والداخلية السعودية ترحل 3 الف مغترب بالقوة وتستعد لترحيل 200 الف شخص.. وتدخل دولي عاجل لانقاذهم !

حذرت الأمم المتحدة من أن طرد السعودية للمهاجرين الإثيوبيين المخالفين، يهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا، داعية الرياض لتعليق طرد المهاجرين في الوقت الراهن. جديد اب برس Advertisements ​ وقالت كاثرين سوزي منسقة الشؤون الإنسانية الخاصة بإثيوبيا في الأمم المتحدة في حديث لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن "الهجرة واسعة النطاق وغير المخطط لها تزيد من احتمال استمرار انتشار الفيروس".

وأضافت: "بالتالي ندعو إلى تعليق عمليات الترحيل واسعة النطاق مؤقتا". من جهتها، أكدت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي لـ"رويترز"، أن بعض المهاجرين الذين تم ترحيلهم، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، دون أن تكشف عن أي إحصاءات محددة. وحسب الأمم المتحدة، فإن السعودية طردت 2870 مهاجرا إثيوبيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا وأكدت السلطات الإثيوبية ترحيل "أعداد كبيرة" من المهاجرين. وأشارت وثيقة أممية إلى أن السعودية من المرتقب أن تطرد 200 ألف مهاجر إثيوبي، فيما من المتوقع أن تقدم كينيا وبعض الدول المجاورة على خطوات مشابهة. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية سجلت نحو 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا و65 وفاة بسبب الفيروس. أما إثيوبيا، فأعلنت عن 74 إصابة وحالتي وفاة مسجلة حتى الآن.

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ، قبل قليل أن تمديد فترة الإقامة لمدة 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص، لا يشمل العمالة المنزلية. وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضافت الجوازات، أن جميع المقيمين المنتهية صلاحية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ، وحتى1441/11/9هـ، العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم، تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونياً، دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، بأن لديه خادمة تنتهي إقامتها في شهر رمضان، وليس لديها تأشيرة خروج ولا حجز طيران، فهل يشملها قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر؟.

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