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عدن - ياسمين التهامي - لا وجود لفيروس كورونا المستجد والذي يثير الرعب في كل دول العالم.صحيفة لشركة غووب المتخصصة في النصائح حيث قالت أن الصين ومنظمة الصحة العالمية يكذبان وهذا الدليل !

حالة من الجدل أثارتها ممثلة عن شركة غووب المتخصصة في النصائح الحياتية وتدعي كيلي بروغان، حيث قالت أنه لا وجود لفيروس كورونا المستجد والذي يثير الرعب في كل دول العالم. وأضافت بروغان حسب صحيفة ديلي بيست، أن الأشخاص الذين يتوفون بسبب ما أطلق عليه الجائحة العالمية ماتوا من الهلع ولا وجود لهذا الفيروس.

وكانت المختصة في علم النفس قد نشرت عدة مقالات رفضت فيها التسليم بوجود الفيروس جديد اب برس Advertisements ​ وبحسب صحيفة دايلي بيست فأن موقعي فيسبوك وإنستغرام ألغيا أغلب تدوينات بروغان لتعارضها مع سياستي الموقعين حول الموضوع، وفي ردها على موقف مواقع التواصل الاجتاماعي من منشوراتها كتبت بروغان: "الرقابة حقيقية وجارية، لقد تمت إزالة مشاركتين، وحظر مشاركة أخرى الأسبوع الماضي، يا لها من عملية تطهير". واعترفت بروغان في منشور حديث على إنستغرام، بإزالة منشوراتها وشجعت متابعيها على الاشتراك في رسالتها الإخبارية الموجود على موقعها، بدلا من ذلك.

وزعمت بروغان، إن الحكومات تخطط "لربط جوازات سفرنا مع سجلات التطعيمات الخاصة بنا "كوسيلة جديدة للسيطرة الشاملة على الشعوب". واختتمت أحد فيديوهاتها بالقول "نحن جميعا بخير بالفعل".

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