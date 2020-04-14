عاجل تعز الأن تشهد مواجهات عنيفة في جبهة الصياحي بين الج #1740;ش والحوث #1740; #1740;ن شاهد !

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل تعز الأن تشهد مواجهات عنيفة في جبهة الصياحي بين الجیش والحوثیین شاهد !

اندلعت مواجھات عنیفىة، قبل قلیل، بین ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، وقات الجیش

الوطني في محافظة تعز( جنوبي غرب الیمن).

وقالت مصادر محلیة ومیدانیة، إن اشتباكات عنیفة اندلعت في جبھة "الصیاحي"

غرب مدینة تعز، بین الجیش والحوثیین.

وأضافت المصادر، أن المواجھات في الجبھة الغربیة لمدینة تعز، اندلعت اثر محاولة

تسلل قامت بھا عناصر ملیشیات الحوثي الإنقلابیة على مواقع الجیش الوطني.

وأكدت المصادر، ان قوات الجیش الوطني تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل

الملیشیات في جبھة الصیاحي، وكبدت الملیشیات خسائر في الأرواح والعتاد، وسط

استمرار المواجھات بین الجانبین حتى ھذه اللحظة.

وكانت ملیشیا الحوثي قد دفعت بتعزیزات من مسلحیھا وعتادھا الحربي لشن ھجمات

على مواقع الجیش الوطني خاصة في الجبھة الغربیة في محاولة منھا للوصول إلى

المنفذ الوحید الذي یربط المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة الشرعیة من مدینة تعز

مع مدیریات المحافظة ومدن البلاد. جديد اب برس Advertisements ​

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