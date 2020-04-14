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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة جنسية مدوية: 4 ضباط كبار يصعقون كل افراد الجيش ويمارسون الشذوذ الجنسي ويعلنون التمرد..لن تصدق مع من مارسو الشذوذ الجنسي

كشف مسؤولون بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن التحقيق حاليا مع 4 ضباط صف في الجيش، بتهمة التحرش الجنسي بأحد الضباط الذكور رغم أنه أعلى رتبة منهم. والضباط الأربعة المشتبه بهم، الذين تم حجب هويتهم، زاروا منزل الضابط الكبير يوم الجمعة، واحتك أحدهم على الأقل به جسديا، وفقا للمسؤولين العسكريين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة: قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يحرم قطر من استضافة كأس العالم..والخبر ينزل على رأس أمير قطر كالصاعقة ( صورة ) ليست اليمن ولا مصر..الدولة العربية الوحيدة التي ترفض تطبيق الحجر الصحي..تعرف على السبب الصادم الذي جعل السلطات تتخذ هذا القرار الخطير هل تذكرون كيف شفي رئيس وزراء بريطانيا خلال 48 ساعة من فيروس كورنا..شركة بريطانية عملاقة تسعد البشرية كلها وتعلن كيفية الشفاء من الفيروس فضيحة جنسية مدوية: 4 ضباط كبار يصعقون كل افراد الجيش ويمارسون الشذوذ الجنسي ويعلنون التمرد..لن تصدق مع من مارسو الشذوذ الجنسي الرعب يسيطر على كل المغتربين..والداخلية السعودية ترحل 3 الف مغترب بالقوة وتستعد لترحيل 200 الف شخص.. وتدخل دولي عاجل لانقاذهم ليست من قبائل ابين ولا شبوة..اشرس قبيلة جنوبية تباغت كل ابناء الجنوب وتلقن الانتقالي درسا لن ينساه ابدا ( شاهد 4 صور مرعبة صعقت كل قيادات الانتقالي ) Advertisements 8 دوريات امنية تزعج الجميع بصفارات الانذار وتنطلق كالصاروخ لمنزل مغترب يمني..وعندما وصلت للمنزل كانت المفاجئة الصاعقة التي لا تخطر على البال( فيديو) ورد للتو: الفنانة هيفاء وهبي تباغت جمهورها وتعلن ارتدادها عن الاسلام..ومفتي لبنان يامر بالقبض عليها واستتابتها او تنفيذ حكم الاعدام بحقها ( فيديو صادم ) ورد للتو..الملك سلمان يباغت الجميع بأمر ملكي لاعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من دفع ايجار السكن ويمنع طردهم من العمل تحت اي مبرر طفل يمني يرفع رؤوس كل المغتربين اليمنيين ويشعرهم بالفخر..لن تصدق ماذا فعل هذا الطفل في قسم الشرطة بعد القبض عليه وعلى والده في احد الاسواق(فيديو مذهل) وردنا قبل قليل: انقلاب عسكري يحدث الآن..والجيش يطيح بالرئيس ويصدر البيان (رقم 1). الشيخ السديس رجل شجاع لا يخاف الا الله..شاهد كيف باغت الملك سلمان وولي عهده ويكشف رأيه في السلام مع الحوثيين وماذا قال عن الشعب اليمني العظيم وكان الضباط الأربعة تحت تأثير الخمر في ذلك الوقت، وفقا للمسؤول، مشيرا إلى أنهم متهمون أيضا بالتنمر ضد زملائهم الأقل منهم رتبة وغير هذا من الجرائم. وقال المسؤول "بدأنا تحقيقا رسميا حول القضية يوم الاثنين، وسنبحث القضية بالتفصيل". المصدر: "يونهاب"

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