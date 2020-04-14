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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من قبائل ابين ولا شبوة..اشرس قبيلة جنوبية تباغت كل ابناء الجنوب وتلقن الانتقالي درسا لن ينساه ابدا ( شاهد 4 صور مرعبة صعقت كل قيادات الانتقالي )

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