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صنعاء - ياسمين الخيامي - 8 دوريات امنية تزعج الجميع بصفارات الانذار وتنطلق كالصاروخ لمنزل مغترب يمني..وعندما وصلت للمنزل كانت المفاجئة الصاعقة التي لا تخطر على البال( فيديو)

2020/04/14 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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