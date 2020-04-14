شكرا لقرائتكم خبر عن ظنت أنها لن تُبث.. شاهد الفنانة أحلام تتخلى عن إطلالاتها المحافظة وتدخل في وصلة رقص مثيرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - دخلت الفنانة الإماراتية أحلام في وصلة رقص بأحد الأفراح الخاصة أمام جمع من النساء، لكن المقطع سريعا ما انتشر على وسائل التواصل لتلقى الفنانة الإماراتية انتقادات حادة.

وعلى عكس عادتها وظهورها بشكل محافظ دائما تخلت أحلام عن وقارها، ودخلت في وصلة رقص مثيرة بمجرد سماع محمد عبده يغني.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع نهضت أحلام من مقعدها فور أن استمعت لصوت الفنان محمد عبده، وبدأت في التمايل والرقص حول القاعة التي احتضنت العرس الخليجي.

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وأشعل المقطع ردود أفعال متباينة، حيث انتقد البعض تصرف فنانة العرب واتهموها بتقليد الفنانات المثيرات للجدل، بينما قال آخرون إنها تصرفت بعفوية في جمع يتضمن النساء فقط .

وفي سياق آخر فاجأت الفنانة الإماراتية محبيها بإعلانها خبر إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررًا مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي، يوم 6 مارس الجاري بالسعودية.

ورغم أنها لم تعلن سبب إلغاء الحفل إلا أن الكثير من التكهنات تميل لتفسير واحد فقط، وهو إلغاء الحفلات الحية كإجراء احترازي من جانب الحكومة السعودية خوفاً من انتشار عدوى فيروس كورونا.

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