شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيول الأمطار تغرق صنعاء وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء غرقت مدينة صنعاءأمس الاثنين اليوم الثلاثاء جراء هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة في كافة مناطقها.

Advertisements وقال سكان محليون إن السيول تسببت بأضرار مادية كبيرة، فضلا عن تدمر عدد من السدود والطرقات، أهمها سد شاحك في خولان، كما تسببت السيول في غرق مركبات وحافلات وعدد من المنازل والمحال التجارية. وأكدت المصادر مصرع شخصين غرقا جراء تدفق السيول من ضواحي العاصمة الشرقية والجنوبية

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