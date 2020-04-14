قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في مأرب والجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بسلسلة غارات، الثلاثاء، 14/نيسان/2020، على مواقع حوثية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية استهدفت بـ14 غارة جوية مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. Advertisements وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا. وفي محافظة مأرب، استهدفت مقاتلات التحالف بست غارات مواقع تمركز الحوثيين بمديرية صرواح. وتزامن القصف مع هجوم شنته قوات الجيش على مواقع المليشيا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات اليمنية

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