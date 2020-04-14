شكرا لبحثكم عن خبر مصدر قضائي يوضح حقيقة التحقيق مع موظفي وزارة المالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية بان استدعاء عدد من موظفي المالية من قبل نيابة صيرة الابتدائية هو لغرض الضغط لصرف مرتبات القضاة المرتبطين بالحوثيين .

وأوضح المصدر بان النيابة أستدعت عدد من الموظفين لسماع أقوالهم عن واقعة الامتناع عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وعند رفضهم الحضور اصدر بحقهم أوامر قبض وأكد المصدر بان توقيف العمل في الوزارة وتعطيل العمل في مرفق عام إحتجاجاً على أوامر قضائية يضع من يقف خلفه تحت طائلة المسالة القانونية .