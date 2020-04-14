شكرا لبحثكم عن خبر مسيرات أمام منزل طبيب مسلم في أمريكا بعد تطويرة جهاز تنفس (فيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في لفتة طييبة وتعبيرًا عن التقدير لجهود طبيب أمريكي مسلم من أصل باكستاني بعد تطويره لجهاز تنفس صناعي قام مجموعة من الأميريكين بتنظيم مسيرات بالسيارات أمام منزل الطبيب سعود أنور في ولاية كونيتيكت.

وتجمع أمريكيون بسياراتهم المزينة بالبالونات ولافتات الترحيب بالطبيب لشكره على جهوده في ظل الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة “كورونا المستجد” والنقص في أعداد أجهزة التنفس الصناعي حيث استطاع تطوير جهاز تنفس صناعي يخدم 7 مرضى في آن واحد.