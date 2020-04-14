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مليشيا الحوثي تستحدث معسكرا تدريبا في قعطبة بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

مليشيا الحوثي تستحدث معسكرا تدريبا في قعطبة بالضالع

متابعات_ الخليج 365

أقدمت  مليشيا الحوثي على استحداث معسكر تدريب جنوبي مخلاف العود، بمديرية قعطبة، محافظة الضالع.

 

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وذكرت مصادر محلية أن قيادات تابعة لمليشيا الحوثي تنحدر من "آل سفيان" القاطنة بمنطقة شليل، المحادة لجبهة باب غلق، على الحدود الشمالية لمنطقة الفاخر، استحدثت معسكراً تدريباً في منطقة "القدم" بعزلة الاعشور، شمال غربي مديرية قعطبة.

 

ووفق المصادر، أوكلت قيادات حوثية رفعية مهمة قيادة المعسكر التدريبي لقيادات من "آل سفيان" والأخيرة تنحدر من ذات السلالة الكهنوتية، وتقطن بمنطقة شليل جنوبي العود.

 

وذكرت المصادر أن المليشيا رفدت المعسكر بعدد من الأطقم العسكرية، وأوعزت للقيادات المعينة بإدارة المعسكر من "آل سفيان" بتأميم السيارات التي تقوم بنهبها الأخيرة من مناطق عدة من العود، لصالح المعسكر المستحدث

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