لواء شبام ينفذ الحملة التوعوية التحذيرية للوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

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تحت شعار( بيتك أمان لك ولأسرتك ) نفذ لواء شبام معسكر دوعن بقيادة العميد ركن / محمد عمر بن غانم اليوم الأثنين 13 إبريل الحملة التوعوية التحذيرية للوقاية من فيروس كورونا بمناطق مديرية دوعن .



وتهدف الحملة التي طافت جميع مناطق واديي دوعن الأيمن والأيسر وصيف وقيدون والهجرين إلى شكر المواطنين على تطبيقهم لقرارات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والمديرية ومنع التجمعات وتعليق كافة الفعاليات والمناسبات والأنشطة في دلالة على الوعي والحرص على سلامة الجميع والالتزام بوسائل الوقاية والحث على البقاء في المنازل .

وفي تصريح لقائد لواء شبام العميد ركن / محمد عمر بن غانم أشار فيه إلى أهمية الحملات التوعوية في إطار حرص قيادة المحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على الإهتمام بصحة المواطن ووضع إجراءات إحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ونشكر الجميع على تعاونهم والتزامهم بالتوجيهات والقرارات التي تصب في مصلحتهم