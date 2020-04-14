شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية طوعية للوقاية من كورونا تستهدف تجمعات ومناطق بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل فريق ينابيع الخير حملته التوعوية دخل مديرية قعطبة بكل العزل ومن ذلك مريس .

حيث إنضم للفريق عدد كبير من المتطوعين لحملة التوعية للوقاية فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وادى الى ارتفاع اعداد كبيرة من الوفيات البشرية .

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جديد "الخليج 365"

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ويقوم الفريق أثناء النزول الميداني للتوعية وينفذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء في ظل تفاعل وارتياح واسع من قبل أهالي المجتمع ببعض المناطق التي نفذت فيه التوعية ...

واوضح الفريق بأن التوعية مستمرة بكل نشاط وسيعمل بروح الفريق الواحد مع بقية الاعضاء داخل المحافظة للوقوف مع الجهات الرسمية في المحاولة للتصدي لهذا الوباء .

حيث تمكن الفريق الذي ترأسه ساجدة المنصوب من إستهداف مناطق المهمشين واللاجئين الصومال في منطقة سهده وتجمعات سكانية لم تصلها السلطات او المنظمات حيث اذهل الجميع بالتحرك التوعوي بجهود ذاتية.