بالأرقام .. الكشف عن فساد وزير كبير داخل الشرعية اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني جلال الشرعبي في سلسلة تغريدات له على تويتر عن فضائح فساد وزير داخلية الشرعية الميسري التي مارسها منذ توليه منصبه مطالباً بمحاكمته. وقال الشرعبي ان المخصص الفصلي لغذاء وزارة الداخلية يبلغ (3 مليار ونصف)اي (16 مليار ريال سنوياً) موضحاً بان (مليار ومائة مليون) كل ثلاثة أشهر تسلم لأمين الصندوق محمد حيدره (3 مليار ونصف سنوياً) ويتم تحويلها بالدولار وإرسالها لمعالي الوزير إلى مسقط بعمان، واشار الى ان التغذية مسؤولية شركة احمد صالح العيسي الراعي الرسمي للوزراء الهبارين. واكد انه تم صرف (14 مليار ريال يمني) مقابل شراء بدلات عسكرية وتم توريدها بسند مخزني وبدون مناقصة، واضافة الى ( 2 مليار وخمسمائة مليون) تسحب شهرياً من الوفر بإجمالي 30 مليار خلال العام 2018 واوضح بان الميزانية التشغيلية لوزارة الداخلية والديوان تبلغ (600 مليون ريال) فيما هي مغلقة ويتم تحويل المبلغ مثل سابقيه إلى مسقط. واضاف الشرعبي ان الوزير الميسري منع نائبه من الدوام وأغلق الوزارة لكنه استمر باستلام المبلغ للتشغيل. وذكر الشرعبي ان مجلس الوزراء اعتمد (2 مليار ريال) كاش من البنك المركزي لكلية شرطة حضرموت، والتي كان يفترض أن تحول لمركزي حضرموت لكنها صرفت للوزير خلال رئاسة حافظ معياد للبنك. واوضح ان ميزانية التموين للمشتقات النفطية تبلغ (120 مليون ريال) تذهب منها 60 مليون مباشرة إلى خزانة الوزير الشخصية، وان جميع العمليات موثقة لدى البنك المركزي اليمني. واختتم الشرعبي تغريدته مخاطبا رئيس الحكومة بالقول : “معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك هل سيتم تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة الفاسدين للنيابة؟؟ ومن تغريدات الشرعبي يتضح للمتابع خلفية هجوم الرجل وبصوت مرتفع على رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وتصدره للحملة الشعواء ضده بتمويل التاجر النافذ احمد العيسي عقب انكشاف امره للراي العام. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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