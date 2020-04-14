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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مسيرات أمام منزل طبيب مسلم في أمريكا بعد تطويرة جهاز تنفس جديد !

في لفتة طييبة وتعبيرًا عن التقدير لجهود طبيب أمريكي مسلم من أصل باكستاني بعد تطويره لجهاز تنفس صناعي قام مجموعة من الأميريكين بتنظيم مسيرات بالسيارات أمام منزل الطبيب سعود أنور في ولاية كونيتيكت. جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! وتجمع أمريكيون بسياراتهم المزينة بالبالونات ولافتات الترحيب بالطبيب لشكره على جهوده في ظل الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة “كورونا المستجد” والنقص في أعداد أجهزة التنفس الصناعي حيث استطاع تطوير جهاز تنفس صناعي يخدم 7 مرضى في آن واحد.

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