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عدن - ياسمين التهامي - شاهد " صورة تثير الرعب .. وجثث متراكمة في مستشفى أميركي بسبب كورونا !

تواصل الولایات المتحدة الأمریكیة، تسجیل أسوأ حصیلة یومیة على مستوى العالم،

للإصابات والوفیات بفیروس كورونا المستجد كوفید 19.

وأعلنت جامعة جونز ھوبكنز، الثلاثاء، أن الإصابات بفیروس كورونا تجاوزت

ملیوني إصابة حول العالم، كما أكدت تسجیل 1509وفیات بكوفید 19 في الولایات

المتّحدة في الساعات الـ24 الأخیرة.



وأظھرت بیانات نشرتھا في الساعة 30,20 بالتوقیت المحلّي الجامعة التي تُعتبر

مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفیات الناجمة عن فیروس كورونا ّ المستجد، ّ أن وباء

كوفید-19 حصد حتى الیوم أرواح 529.23 شخصاً في الولایات المتّحدة، البلد الأول

عالمیاً من حیث عدد المصابین بالفیروس الفتّاك وكذلك أیضاً من حیث عدد ضحایاه.

ّ وسجلت الولایات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضیة أكثر من عشرین ألف إصابة

لتقترب عدد الإصابات في أمریكا من 600 ألف مصاب.

جديد اب برس

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