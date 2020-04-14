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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"نشرت صورة لها عارية من منزلها بعنوان الحجر الصحي" فنانة عربية اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي !

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! ت الفنانة اليمينة أروى متابعيها، بشأن قيام بعض الأشخاص بإرسال صورا إليها عبر الخاص؛ وصفتها بأنها غير لائقة. وقالت أروى في حديث عبر “سناب شات” إن هذا ربما يحدث بسبب الفراغ الذي أحدثه تأثير الحجر المنزلي لدى بعضهم. وهددت بأنها ستقوم ببعض الخطوات في هذا الصدد ومنها تغطية الصورة ثم إعادة نشرها مع اسم الحساب ليقوم المتابعون الآخرون بحظره. وأضافت أروى أنها قد تنشر أيضاً صورة صاحبه في حال توفرها وقد ترفع قضية بحقه. ولفتت بأنها لا ترغب في إغلاق الخاص لأنها تتلقى من خلاله الكثير من التعليقات الإيجابية. وردت بقسوة على من ينتقد زيادة وزنها، فقالت إنها لا تأكل الطعام من مال هؤلاء وإنه لا يحق لهم التدخل في شؤونها وإنها ليست زوجة أي منهم. وأعربت عن استغرابها التدخل في هذا الشأن مضيفة أنها لم تكتسب الوزن بل خسرت القليل منه بسبب التعب. وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء بأن الفنانة اليمنية أروى هي من تساعد رامز جلال هذا العام في استدراج ضيوف برنامج المقالب الذي من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة في شهر رمضان.

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