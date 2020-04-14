مسلحين الحزام الامني الجنوبي يطيحون برتلا عسكر #1740;ا للقوات الحكوم #1740;ة في هذة المحافظة شاهد التفاصيل وعدد الضحاياء !

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عدن - ياسمين التهامي - مسلحين الحزام الامني الجنوبي يطيحون برتلا عسكریا للقوات الحكومیة في هذة المحافظة شاهد التفاصيل وعدد الضحاياء !

استھدف مسلحین تابعین للمجلس الانتقالي الجنوبي، بكمین مسلح رتلا عسكریا للقوات

الحكومیة في محافظة أبین (جنوبي الیمن)، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

قالت مصادر محلیة وإعلامیة، إن الكمین أسفر عن مقتل جندي واصابة اثنین اخرین

على الأقل، برصاص مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، في محافظة

أبین جنوبي الیمن.



وأضافت، إن مسلحین تابعین للمجلس الانتقالي، نصبوا الاثنین، كمیناً مسلحا ًاستھدف

رتلاً عسكریاً للقوات الحكومیة كان في طریقھ إلى مدیریة المحفد جنوب شرق أبین،

وفق المصدر أونلاین.

وبحسب المصادر فإن التعزیزات العسكریة كانت قادمة من محافظة شبوة إلى مدیریة

المحفد لتعزیز القوات الحكومیة المتمركزة ھناك.

یذكر أن عشرات الجنود من قوات الجیش قتلوا وأصیبوا في كمائن مماثلة نفذھا مسلحو

الانتقالي خلال الثمانیة الاشھر الأخیرة

جديد اب برس

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