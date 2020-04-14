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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان تركيبة العلاج اللذي نجح بة العالم الاسلامي اليمني .. عبدالمجيد الزنداني معى ولده محمد.. ونجاح مفعولة شاهد !

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! ت أبنة شيخ الدين في اليمن عبدالمجيد الزنداني أن اخوها محمد قد نجح في اختراع علاج لفيروس كورونا الذي حير العالم , وفقا لما نقله موقع الحدث اون لاين . وردت أمة الله الزنداني آ على تساؤل احد المعلقين في صفحتها على الفيس بوك عن اخبار العلاج الذي اعلن محمد الزنداني انه سيقدمه للعالم في مدة تنتهي بعد ثلاثة ايام ، ان اخوها فعلا قد اخترع العلاج وتم تجريبه على احدى المرضى وتم شفاؤها تماما . وقالت " نعم لقد توصل الى لقاح مرض كورونا بفضل من الله ومنه .. وقداطلعت اناشخصيا على حالة امراة من بين المرضى حتى شفيت .. ولاتظن ان اليهود والنصارى سيقبلون لعلاج يخرج من ايدي اناس صالحين"

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