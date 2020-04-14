شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان طوارء صنعاء كما لم تشاهدها من قبل .. صاحب دراجة نارية يفشل بالإمساك بدراجته وسيارة تجرفها السيول وبيوت تغرق ! (البوم صور وفيديوهات)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان طوارء صنعاء كما لم تشاهدها من قبل .. صاحب دراجة نارية يفشل بالإمساك بدراجته وسيارة تجرفها السيول وبيوت تغرق ! (البوم صور وفيديوهات)!

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! شهدت الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الإثنين، تدفقاً كبيراً للسيول نتيجة هطول أمطار غزيرة. وخلفت السيول أضراراً بالغة، حيث جرفت المنازل السكنية والمحلات التجارية، في شوارع خولان وتعز والسفينة وشميلة وسقطرى وشارع الرئاسة السايلة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقا فيديو، تظهر العشرات من الأشخاص وهم عائمون في السيول التي جرفت أشياءهم ومعداتهم.

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