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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" إليسا وهيفاء وهبي تظهران معا بالبيجاما في أغنية عن "الحجر المنزلي" !



طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية جديدة، بأسلوب مميز، تحدثت فيها عن العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في زمن كورونا.

وكانت المفاجأة في الأغنية التي حملت اسم "هنغني كمان وكمان" هي ظهور الفنانة هيفاء وهبي فيها، بالإضافة إلى العديد من عشاق إليسا.

جديد اب برس

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وتواصلت إليسا مع هيفاء "أونلاين" وشاركتها أغنيتها الجديدة، وتفاعلت الفنانتان مع العمل بالبيجاما الزهرية كإطلالة إليسا، فيما قالت هيفاء للأخيرة على نحو مازح: "لا زال شعري مبلولاً"، كتعبير عن واقع جميع الناس في التواصل مع بعضهم عن بعد بهذه البساطة.

ونشرت إليسا أغنتيها الجديدة بأسلوب الفيديو كليب على موقع يوتيوب، واستهلتها بعبارة: "منتباعد اليوم بكرا منرجع أقرب"، وحصدت أكثر من 800 ألف مشاهدة حتى الآن.

والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، وحملت توقيع المخرج إيلي رزق الله.

كما شكرت إليسا زميلتها هيفاء على مشاركتها في العمل، فرّدت الأخيرة عليها مؤكدة أنها إلى جانبها دائماً.