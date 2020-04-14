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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفنانة إليسا تتهم نانسي عجرم بتهمة خطيرة وهاكذا جاها الرد الصاعق شاهد !
تهم المخرج وليد ناصيف الفنانة اللبنانية إليسا بسرقة فكرة أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" من زميلتها نانسي عجرم.
وقال ناصيف في تغريدة على تويتر: "نانسي عجرم أول فنانة دخلت عبر الإنترنت مع معجبيها عام 2013"، في إشارة إلى نانسي كانت هي السباقة إلى تنفي فكرة هذه النوعيات من الأغاني التي تشارك جمهورها في إنتاجها.
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من جهتها، ردت إليسا على ناصيف، وكتبت في تغريدة: "خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل وبالحجر طبقناها، انت صديق ونانسي صديقتي فا زراع حب تتحصد حب".
خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالاصل و بالحجر طبقناها ، انت صديق و نانسي صديقتي فا زراع حب تتحصد حب????
@NancyAjram is the first lead celebrity artist that stepped online with the fans #2013 #throwback ❤️ pic.twitter.com/lBhBgwiWlM— waleed nassif (@waleednassif) April 12, 2020
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