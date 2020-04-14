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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بافيديو حورية الشام" مجرم قام بحرق وجة زوجتة والسبب صادم !

في قصة تعيد إلى الإذهان حكاية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب التي توفيت بسبب تعرضها للضرب والتعنيف ،هزت مأساة تعنيف ملاك حيدر الزبيدي الشارع العراقي يوم أمس وشكلت صدمة كبيرة للكثيرين، وذلك بعد قيام عائلة زوج ملاك بحرق جسدها وتشويهها.

جديد اب برس

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وبحسب مايتم تناقله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن ملاك هي فتاة من مواليد 2000 تعيش مع زوجها، وهو ابن عقيد معروف في محافظة النجف، وكان زوجها قد منعها من زيارة أسرتها منذ 8 أشهر، قبل بداية الحجر الصحي، وبعدها قام بتعنيفها وضربها بشكل هستيري.

وبعد الضرب والتعنيف لمدة أيام أقدم الزوج على حرقها بمساعدة عائلته والترويج لخبر يفيد بأنها حاولت الانتحار،وفق ما ذكر موقع "فوشيا".

وقالت مصادر مختلفة أن لا أحد تدخل لمساعدة ملاك حتى وصلت المستشفى بجسد مشوه بشكل كامل، كما قامت عائلة الزوج التي تملك سلطة في محافظة النجف بتهديد كل من حاول فتح القضية، إلا أن عائلة ملاك لم تصمت ونشرت صورا وفيديوهات لابنتها من أجل محاسبة الجاني.

وفور تداول عدد من الصور الصادمة بالإضافة لفيديو يعبر عن معاناة ملاك بعد الحرق، تحرك الشارع العراقي، وطالب عددا من الحقوقيين بالقبض على الزوج وعائلته وتقدميهم للقضاء.

فيما أكد الكثيرون أن زوجها من الشخصيات المهمة وذات قيمة في المجتمع وأن منصبه سيعمل على تجاهل هذه الحادثة ونسيانها؛ إذ طالبوا ضرورة تحرك القضاء العراقي فورا.

وتحدثت والدة ملاك في إحدى الحوارات التلفزيونية، وكشفت عن تضارب رواية عائلة زوجها عند وصولها للمستشفى ورؤية ابنتهم، وأضافت أنهم عندما قاموا بسؤالها، قالت لهم إن زوجها هو من فعل بها ذلك عن طريق حرقها بالبنزين.

كما نشر شقيق ملاك صورة عائلة زوج شقيقته، وكشف أنهم حاولوا تهديده، مؤكدين له أن والدهم عقيد ولن يستطيع أحد الاقتراب منهم، كما أكد الشقيق في منشوره أنه لن يتنازل عن حق شقيقته.

وتأتي هذه االحادثة الغريبة والبشعة في ظل الحجر الصحي الذي يعيشه العالم؛ إذ قال عدد من المختصين أن هذه الفترة تعرضت فيها الكثيرات من النساء والفتيات لحوادث مماثلة في ظل تواجد الأخوة والأزواج في المنزل، مطالبين الحكومات والمسؤولين التحرك ومعاقبة المعنفين، ليكونوا عبرة لآخرين غيرهم.

فيما صرح عدد من العاملين بالقانون والمؤسسات التي تهتم بشؤون المرأة، أن هذه الفترة سيظهر خلالها العديد من الحوادث، خاصة أن الحكومات حاليًا مشغولة بمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، وطالبت هذه المؤسسات جميع النساء حول العالم أن لا يصمتن ويحاولن طلب المساعدة في حال تعرضن للعنف الأسري في ظل الحجر الصحي.