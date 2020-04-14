شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بـ"بجامة النوم" وشعر مبلول .. هيفاء وهبي تصدم حمهورها بظهور جريء وصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإطلاق كليب أغنية “هنغني كمان وكمان” لبث روح الأمل والتفاؤل والإيجابية في نفوس جمهورها والعالم العربي الذي يترقب نهاية جائحة فيروس “كورونا”.

ولم يمنع الحجر المنزلي، الفنانة إليسا من عمل فيديو كليب من داخل المنزل، استعانت به بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث فاجأت إليسا جمهورها في بداية الكليب، بإجرائها مُكالمة فيديو، لتظهر على الجانب الآخر هيفاء وهبي.

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وظهرت هيفاء وهبي بشعر مبلول، وترتدي بيجامة وردية، مثل إليسا، قبل أن تطلب منها الأخيرة أن تُعطيها رأيها بالأغنية.

وبدت السعادة والطرب على وجه هيفاء وهبي وهي تستمع لصوت إليسا الحساس، وظهرت بآخر الفيديو تُخاطب إليسا مازحة:”حفظت الغنية وكنت رح نزلها بصوتي. بتعقد كتير حلوة”.

وغردت إليسا عبر “تويتر” مُخاطبة هيفاء وهبي: “لا أحد جعل هذه الأغنية سعيدة أكثر منك، شكراً لظهورك المميز، دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان”.

وردت هيفاء وهبي على غزل إليسا، فغردت مازحة: “مبروك عزيزتي إليسا، أنا هنا دائماً لأجلك، سواء ببيجامة أو بدونها، هذه الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك”.