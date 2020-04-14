شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : قرار سعودي جديد للمواطنين والمقيمين.. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز السرعات المقررة، بسبب خلو الطرق من المركبات نتيجة التزام المواطنين بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن خلو الطرق من المركبات لا يعني تجاوز السرعة المقررة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* عاجـــل : كارثة مرعبة في سلطنة عمان .. والسلطان هيثم بن طارق في ورطة حقيقية ليس لها مثيل .. شاهد آخر التطورات

• بـ”بجامة النوم” وشعر مبلول .. هيفاء وهبي تصدم حمهورها بظهور جريء وصادم ..شاهد

• عاجـــل : قرار سعودي جديد للمواطنين والمقيمين.. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• السعودية : بهذة الطريقة والحيلة السهلة تستطيع الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام ..شاهد الفيديو

• السعودية : مواطن رفض ابراز هويته لرجال الأمن لسبب لا يخطر على بآل أحد .. لكن نهايته كانت مروعة وغير متوقعة ..شاهد الفيديو

Advertisements

• عاجـــل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم بعد اطلاق الكويت هذا التحذير الطارئ من أبشع كارثة في التاريخ ..ما الذي سيحدث ..تفاصيل مرعبة

• كويتي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. لكن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره ..(شاهد صور وتفاصيل)

• هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة)

• السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر

-----------------------

وتستعرض «صحيفة عاجل» أبرز المخالفات المرورية أثناء السير وقيمة الغرامات المالية على مخالفات تجاوز السرعات المقررة وفقًا للائحة التنفيذية، فيما يلي:

1- تجاوز السرعة بأكثر من 10كم /ساعة إلى 20كم/ ساعة وتكلفك غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.

2- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20كم /ساعة إلى 30كم/ ساعة، يعد من المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة المالية ما بين 300 و500 ريال.

3- ويعد التجاوز بأكثر من 30كم /ساعة إلى 40كم/ ساعة من المخالفات المرورية التي تبلغ غرامتها المالية من 800 إلى 1000 ريال.

4- ومن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40كم/ ساعة إلى 50كم/ ساعة وتتراوح غرامتها المالية ما بين 1200 و1500 ريال.

5-ومن ضمن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50كم /ساعة وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 1500 و2000 ريال.

6-تجاوز الإشارة الضوئية تعد مخالفة مرورية من يرتكبها يتعرض لغرامة مالية بحد أدنى 3000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال.

7- يعد عدم ربط حزام الأمان إحدى المخالفات المرورية، وتبلغ قيمتها من 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى.

8- مخالفة السير في أكتاف الطريق أو اعتلاء المسارات التي يمنع القيادة بها تتراوح غرامتها المالية ما بين 1000 وتتجاوز الـ 2000 ريال.