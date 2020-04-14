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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني يرفع رؤوس كل المغتربين اليمنيين ويشعرهم بالفخر..لن تصدق ماذا فعل هذا الطفل في قسم الشرطة بعد القبض عليه وعلى والده في احد الاسواق(فيديو مذهل)

2020/04/14 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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