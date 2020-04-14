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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس ترامب يباغت الجميع ويرفع اسم الشيخ اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني من لائحة الارهاب وطائرة امريكية خاصة تنقل عائلة الزنداني الى أمريكا

2020/04/14 الساعة 08:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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