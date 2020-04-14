شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تحكم بمصادرة أموال الرئيس هادي وطرده من الجيش واعدامه حداً وتعزيراً .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتبادل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي إعلانات حول محاكمات لقادة " التمرد والخيانة".

وأعلن الحوثيون، مساء الاثنين حكما " بإعدام تسعة من القيادات العسكرية حداً وتعزيراً لإرتكابهم جريمة الخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى إقليم الجمهورية اليمنية ووقائع أخرى".

وسبق ذلك بيوم واحد إعلان وزير العدل في الحكومة الشرعية علي هيثم الغريب، بـ" مقاضاة الانقلابيين ومحاسبة من حاولوا الانقلاب على الشرعية والسيادة الوطنية ".

وفي صنعاء قضت المحكمة العسكرية المركزية " بإدانة عبدربه منصور هادي بانتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لانتهاء فترة ولايته في 21 فبراير 2014م وانعدام قرارات التعيين في الوظائف العامة العسكرية وكذا انعدام جميع القرارات والأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة بسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة عن المذكور"، بحسب وكالة الأنباء سبأ، في نسختها التابعة للحوثيين.

كما قضى الحكم الحوثي" بإدانة علي محسن صالح الأحمر بانتحال صفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا إدانة محمد علي المقدشي بانتحال صفة رئيس هيئة الأركان وانتحال صفة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوب ما يسمى قيادة القوات المشتركة وعاصفة الحزم وانتحال صفة وزير الدفاع".

وقضى منطوق الحكم " بإدانة طارق محمد عبدالله صالح الأحمر بانتحال صفة قائد ما يسمى المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي وانتحال صفة ما يسمى قائد حراس الجمهورية، وكذا إدانة عبدالله سالم علي النخعي بانتحال صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ثم انتحال صفة رئيس هيئة الاركان العامة".

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كما أدين فضل حسن محمد العمري بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء الرابع مشاه ويحيى عبدالله صلاح بانتحال صفة قائد المنقطة العسكرية الخامسة، وأمين عبدالله حامد الوائلي بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة.

وقضى منطوق الحكم بإدانة هاشم عبدالله حسين الأحمر بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة من تاريخ 17/2/2018م وانتحال صفة قائد اللواء 141مشاة.

وأدان الحكم كل من علي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي ويحيى حسين عبدالله صلاح وأمين الوائلي وهاشم عبدالله الأحمر بجريمة انتحال وارتداء رتب عسكرية خلافاً للقانون وبطريقة غير مشروعة.

وقضى منطوق الحكم بمعاقبة عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي وفضل حسن العمري ويحيى حسين عبدالله صلاح وأمين عبدالله الوائلي وطارق محمد عبدالله صالح الأحمر وهاشم عبدالله حسين الأحمر بالإعدام حداً وتعزيراً ومصادرة أموال المدانين للخزينة العامة للدولة وإعطاء وزارة الدفاع أولوية اقتضاء حقوقها.

كما قضى منطوق الحكم بفصل عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبدالله سالم النخعي وفضل حسن العمري ويحيى حسين صلاح وامين عبدالله الوائلي وطارق محمد عبدالله صالح وهاشم عبدالله حسين الأحمر وطردهم من الخدمة في القوات المسلحة وحرمانهم من الحقوق والمزايا الواردة في نص المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات العامة.

ووفقا لمنطوق الحكم، على المحكوم عليهم جميعاً دفع مليون وخمسمائة ألف ريال يمني للمحامين المنصبين للدفاع عنهم كأجور تقاضي.