شكرا لبحثكم عن خبر أقرب المقربين من رئيس الحكومة الشرعية يصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر بمكتب رئيس الوزراء ثبوت إصابة مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة بكورونا يوم أمس ونقل على إثره إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.""

وقال المصدر وفقاً لموقع "صنعاء أونلاين" إن حالة باحارثة ازدادت سوءاً بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء عبر الإنترنت ليقوم بعملية الفحص المخبري للكشف ما إذا كان مصاباً بكورونا، حيث ظهرت النتيجة إيجابية ليتم نقله فوراً لمدينة الملك فهد.""

وعبر المصدر عن مخاوفه من أن يكون باحارثة قد نقل الإصابة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك خصوصاً أن اخر لقاء جمعه به يوم الخميس الماضي في مقر إقامته بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض.. ""