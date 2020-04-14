شكرا لبحثكم عن خبر هذا ماقاله النائب هاني بن بريك عن البسطاء من ابناء الشمال ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في سلسلة تغريدات له على منصات التواصل الاجتماعي قال نائب رئيس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بأن الجنوب بعد 2015م غير الجنوب بعد تأسيس الانتقالي.

وعلى الرغم من خسارة الانتقالي لجزيرة سقطرى وهيمنة قوات الإصلاح والشرعية عليها، ويبدوا أن محافظة حضرموت تخطو نحو ذات مصير سقطرى وشبوه غير أن بن بريك يعتقد أن الانتقالي في الجنوب أقوى من السابق وفقا لتغريداته.

وعلى الرغم من تبني الانتقالي حملة مداهمة وطرد أبناء المحافظات اليمنية الشمالية المتواجدين في الجنوب وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم وترحيلهم بشكل فض خلال السنوات الماضية إلا أن بن بريك دعا اليوم أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية إلى عدم الإساءة لأبناء الشمال عموما سواء من هم في المناطق اليمنية الجنوبية أو في المحافظات الشمالية لليمن، معتبرا أن الإساءة إليهم تخدم من يصفهم دائما بحزب “الإخونج”، لحشد الشماليين البسطاء ضد الجنوبيين.

هاني بن بريك @HaniBinbrek

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الجنوب بعد 2015م غير.

الجنوب بعد تأسيس الانتقالي كممثل سياسي لشعب الجنوب لنيل استقلاله غير.

الجنوب أقوى وأقوى مما تتخيلون .

اطمئنوا ودعوا لهم الكلام والأحلام .

لاتسيئوا لأي مواطن شمالي في الجنوب يعيش بأمان ولا للشعب في الشمال.

ما يريده حزب الإخونج حشد الشمالي البسيط ضدكم.

وأضاف بن بريك:” إن كسبتم شعب الشمال وشعروا بإخوة الجنوبي لهم وأنهم في وطنهم ومصالحهم محفوظة لن يجد حزب الإخونج غير جنوده من القاعدة وداعش للقتال ضد الجنوب، وهؤلاء لا يجيدون غير الغدر والتفخيخ والانتحار أما حرب الجبهات فهم أجبن من أن يثبتوا فيها وهذا تاريخهم شاهد بإقامة إمارات ودويلات بالخيانات” .

بن بريك قال في ختام سلسلة تغريداته اليوم: إن أمريكا وروسيا والصين وأوروبا كشفت حقيقة حزب الإصلاح “الإرهابي” وظهرت علاقته بالقاعدة وداعش، وانكشف تمويل قطر ودعم تركيا لهم وهم في أسوأ أحوالهم اليوم، وتوقع أن يتم تعقب قيادات الإخوان في كل مكان في العالم، مؤكدا بأنه لا ملاذ لهم غير قطر وتركيا في ظل اردوغان الذي إن سقط ستضيق بهم تركيا “.