شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يصدر توجيه جديد وصارم بشان دخول القات الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت قيادة المجلس الانتقالي تعميم هام بشأن بيع القات في العاصمة عدن ولحج وقضى التعميم بالسماح بدخول القات إلى العاصمة عدن، ومنعه فقط من البيع في الأسواق العامة. نص البلاغ : من قيادة المجلس الانتقالي الى مدراء الامن وقادة الألوية والدعم والاسناد وقادة الأحزمة الامنيه ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن لحج ابين الضالع والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والاسناد Advertisements تلزم كافة الوحدات الامنيه والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات الى العاصمه عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الاثنين الموافق 13 ابريل على ان تتحمل مراكز الشرطه المسؤلية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعه ومنع اي تجمعات في الأسواق وتتحمل كل جهة اي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر وعلى ادارة الامن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف اي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة والله الموفق صادر عن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي

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