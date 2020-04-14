شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يصدر توجيه جديد وصارم بشان دخول القات الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت قيادة المجلس الانتقالي تعميم هام بشأن بيع القات في العاصمة عدن ولحج وقضى التعميم بالسماح بدخول القات إلى العاصمة عدن، ومنعه فقط من البيع في الأسواق العامة.
نص البلاغ :
من قيادة المجلس الانتقالي الى مدراء الامن وقادة الألوية والدعم والاسناد وقادة الأحزمة الامنيه ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن لحج ابين الضالع والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والاسناد
تلزم كافة الوحدات الامنيه والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات الى العاصمه عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الاثنين الموافق 13 ابريل على ان تتحمل مراكز الشرطه المسؤلية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعه ومنع اي تجمعات في الأسواق وتتحمل كل جهة اي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر وعلى ادارة الامن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف اي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة
والله الموفق
صادر عن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي
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