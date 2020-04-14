شكرا لبحثكم عن خبر البحسني يفتتح مستشفى معالجة إصابات "كورونا" في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتتح محافظ حضرموت النفطية (شرق اليمن)، اللواء الركن فرج البحسني، امس، مستشفى الحمّيات ومركز معالجة حالات كورونا المستجد "كوفيد 19". ويتسع المستشفى الكائن في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت لـ150 سريراً مزوداً بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية. Advertisements وسجلت محافظة حضرموت، الجمعة الماضية، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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