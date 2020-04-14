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عدن - ياسمين التهامي - هيئة الارصاد الجوية" الساعات القادمة تحمل معها تغيرات مؤكدة في هذه المحافظات وتستمر حتى هذا الموعد !

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! تكون الساعات القادمة مستقرة في العديد من المحافظات اليمنية،حيث ستحدث العديد من التغيرات بحسب ما توقعه توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المناطق الجبلية من لحج جنوب و حتى صعدة شمالا و أشار المركز آ إلى أن الأمطار ستمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، و غربا إلى أجزاء من السواحل الغربية و المناطق المحاذية لها، و ذلك في فترتي الظهيرة و المساء. آ كما توقع هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها، خلال ساعات الليل و الصباح الباكر. آ و حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع الهطول فيها، من تدفق السيول في الشعاب و الوديان. ناصحا بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء و بعد هطول الأمطار. آ كما حذر سائقي المركبات في الطرقات و المنحنيات الجبلية من الانهيارات الصخرية و التدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب السحب المنخفضة و الشابورة المائية و الضباب

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