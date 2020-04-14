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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مملكة الأردن بعد اصدار قرار منع حظر التجوال الان تعلن عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في هذة المدينة !

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 391 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكر جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، أن إحدى الحالتين مخالطة لوالدتها المصابة، والحالة الثانية مخالطة لأحد أقاربها المصابين، وهما في مستشفى الأمير حمزة.

جديد اب برس

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وأوضح وزير الصحة، أنه سجل في الأردن اليوم 14 حالة شفاء، 10 منها في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسس.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن أن الحكومة ناقشت الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، وأنه سيتم الإعلان عن أمر دفاع جديد لدعم المنشآت الاقتصادية التي تضررت من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.