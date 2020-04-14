شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد !

أعلنت السلطات الاردن عن انهاء حظر التجوال الشامل الذي فرض ضمن الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! وأنهت السلطات في الأردن حظر التجوال الشامل الذي استمر لمدة يومين للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تقر استمرار حظر التجوال الجزئي. وكانت أعلنت السلطات تسجيل نحو ثلاثمئة وثمانين إصابة بكورونا، فيما ارتفعت الوفيات إلى سبع حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.